Над 7600 „маркови“ стоки са иззети от товарен автомобил

    7657 „маркови“ стоки са иззети от товарен автомобил при митническа проверка на ГКПП „Капитан Андреево“, съобщиха от Агенция „Митници“.

    На 10.08.2025 г. товарна композиция с полска регистрация пристига на българо-турската граница, управлявана от български гражданин. В зоната за митнически контрол водачът е представил документи, че превозва текстилни изделия от Турция за Нидерландия. Във връзка с предварителен рисков анализ е извършена щателна митническа проверка на превозното средство. В хода на контролните действия митническите инспектори установяват сред декларирания товар 7637 облекла и 20 чифта чехли със знаци на луксозни марки.

    Общо 7657 „маркови“ стоки са задържани в изпълнение на Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно защита на правата върху интелектуалната собственост. За случая са уведомени притежателите на съответните търговски марки.

    От началото на годината митническите служители на ГКПП „Капитан Андреево“ са задържали над 600 000 търговки артикула за нарушени права върху интелектуалната собственост, от тях над 300 000 текстилни изделия. Те са иззети.

