Задържаха пиян водач, актове за двама нарушители по пътищата в Хасковско

Двама водачи са се сдобили са с актове по Закона за движение по пътищата вчера, а един е задържан, съобщиха от полицията.

В Димитровград със служебно прекратена регистрация на „Опел“ е заловен жител на града на 74 г., който го шофирал по улица „Хасковска“.

В хасковското село Конуш автопатрул е заловил 34-годишен, управлявал мотопед без регистрационна табела и нерегистриран по надлежния ред. В хода на контрола, използваният дрегер отчел и наличие на 0,92 промила алкохол в издишания въздух.

Още един водач, употребил алкохол е заловен в РУ Свиленград през вчерашния ден. В 17:35 часа в центъра на село Левка 62-годишен от селото подкарал „Ауди“ след употреба на 2,39 промила. Мъжът е отказал кръвна проба и е задържан до 24 часа по стартиралото бързо производство.