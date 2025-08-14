От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

27 °C

Задържаха пиян водач, актове за двама нарушители по пътищата в Хасковско

Двама водачи са се сдобили са с актове по Закона за движение по пътищата вчера, а един е задържан, съобщиха от полицията.

В Димитровград със служебно прекратена регистрация на „Опел“ е заловен жител на града на 74 г., който го шофирал по улица „Хасковска“.

В хасковското село Конуш автопатрул е заловил 34-годишен, управлявал мотопед без регистрационна табела и нерегистриран по надлежния ред. В хода на контрола, използваният дрегер отчел и наличие на 0,92 промила алкохол в издишания въздух.

Още един водач, употребил алкохол е заловен в РУ Свиленград през вчерашния ден. В 17:35 часа в центъра на село Левка 62-годишен от селото подкарал „Ауди“ след употреба на 2,39 промила. Мъжът е отказал кръвна проба и е задържан до 24 часа по стартиралото бързо производство.

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

Разкопаха бул. „Съединение“ в Хасково
Разкопаха бул. „Съединение“ в Хасково
преди 12 минути
57 екипа следят за възникване на пожари в Хасковска област
57 екипа следят за възникване на пожари в Хасковска област
преди 15 минути
БФС глоби ОФК “Хасково”
БФС глоби ОФК “Хасково”
преди 24 минути
Над 7600 „маркови“ стоки са иззети от товарен автомобил
Над 7600 „маркови“ стоки са иззети от товарен автомобил
преди 27 минути
Водач на товарен автомобил блъсна пешеходка в Хасково
Водач на товарен автомобил блъсна пешеходка в Хасково
преди 1 час
420 монети и културни ценности иззеха от 4 къщи в Харманли
420 монети и културни ценности иззеха от 4 къщи в Харманли
преди 1 час

Още новини

Препоръчано видео

img
Музика – Rihanna - Friend Of Mine

Случаен виц

Разкопаха бул. „Съединение“ в Хасково
Над 7600 „маркови“ стоки са иззети от товарен автомобил

Илюзиите, както и зъбите, се губят с възрастта. - Сидни Смит

Последни обяви

Случайна рецепта

Зеленчуков пастет
Зеленчуков пастет

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
Последни новини