Пиян водач се заби в ограда на къща в Книжовник

Трима нарушители на пътя са хванати през почивните дни в Хасковска област, съобщиха от полицията.

В РУ Хасково е пренощувал 52-годишен жител на Кърджали, заловен да шофира „Ситроен“ в хасковското село Книжовник, с наличие на 2,92 промила алкохол в издишания въздух. Мъжът се е ударил в каменна ограда на дом.

В управлението в Харманли е заловен неправоспособен на 30 г. Униформените служители са го хванали да шофира „Мерцедес“ в условията на повторност. Отказал е проба за изследване.

На следващия ден в управлението на града е доведен и 42-годишен харманлиец, управлявал „Фолксваген“ по улиците на града. Използваното техническо средство показало употреба на канабис.