Задържаха водач без книжка да кара кола с отнети номера, отказа тест за алкохол и дрога

Трима нарушители на пътя са задържани през почивните дни, съобщиха от полицията.

Неправоспособен водач е бил заловен да управлява автомобил в Хасково. На 20-ти в 14:30 часа патрул от управлението е спрял за проверка „Дачия“ на улица „Единство“ в квартал „Република“. В хода на контрола униформените са установили, че 30-годишният ѝ водач е неправоспособен, а колата е с прекратена регистрация и отнети табели от средата на месеца. Мъжът е отказал да бъде тестван за алкохол и дрога и да му бъде взета проба за медицински изследвания. Последвало е задържането му по образуваното досъдебно производство.

Същия ден в Свиленград униформените са заловили мъж, управляващ мотоциклет „Хонда“ с поставени регистрационни табели, отговарящи на друг мотор.

Последният задържан нарушител на ЗДвП е в областния град. В 00:20 часа на улица „Пещера“ е проверен лек автомобил „Алфа Ромео“. Проверка с дрегер на 40-годишния му водач от София показала наличие на 1,66 промила алкохол в издишания въздух. Последвало е задържането му по стартиралото бързо производство.

Източник: Haskovo.NET

83-годишен с триколка падна в канавка, водач на кола излетя в река
Задържаха двама за отглеждане на канабис, хханаха 17-годишен с кристали за пушене

