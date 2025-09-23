От х:

Задържаха двама за отглеждане на канабис, хванаха 17-годишен с кристали за пушене

Четирима души са задържани с наркотици в Хасковска област през почивните дни, съобщиха от полицията.

Това е станало на 19-ти в 9 часа, когато полицаи са проверили имот в село Минерални бани. В дома, обитаван от 21-годишен е открита суха зелена листна маса с мирис на марихуана с тегло 18 грама. Младежът е задържан до 24 часа. По случая е заведено бързо производство.

По същото време при проверка на къща в Харманли полицаите са открили 8 засети канабисови растения с височина до 50 см, за които двама мъже на 22 г. и 45 г. са полагали грижи. Мярката им на задържане по образуваното досъдебно производство е била до 24 часа.

С грам кристали за пушене е бил хванат вчера непълнолетен. Полицаи са проверили в Хасково 17-годишен от крумовградското село Странджево, който държал в себе си грам от наркотика, предал го с протокол на служителите.

Източник: Haskovo.NET

