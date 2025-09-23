От х:

83-годишен с триколка падна в канавка, водач на кола излетя в река

Шестима пострадаха при четири катастрофи в Хасковска област за три дни, съобщиха от Областната дирекция на МВР

Водач и пътник са без опасност за живота след инцидент на пътя между селата Узунджово и Александрово. На 19-ти в 23:25 часа по пътя се е движил „Фолксваген“, шофиран от 24-годишен хасковлия. След като е загубил контрол над колата, тя е излязла вдясно и се е преобърнала в канавка. Водачът и 23-годишният му спътник са настанени за лечение в МБАЛ Хасково.

На следващия ден в областния град е регистрирано още едно произшествие. Около 18 часа на улица „Бузлуджа“ 20-годишен се е движил с мотоциклет, на който е загубил управлението и е паднал на платното. След преглед е освободен за домашно лечение. Съставен е акт.

В Свиленград на 20-ти в 14:45 часа е възникнало произшествие с триколка. По улица „Д-р Страшимир Дочков“ се е движил с индивидуалното средство 83-годишен мъж. След като е загубил управлението е паднал в канавка. Оставен е за лечение в хасковската болница, без опасност за живота.

Поредната загуба на контрол доведе водач и спътничката му в болницата. Те са без опасност за живота след катастрофа на третокласен път в посока село Караманци. На 21-ви в 18:30 часа по пътя с „Шкода“ се е движил 75-годишен. След като е загубил управлението е излязъл вдясно от пътя и е паднал в крайпътна река. Шофьорът и 71-годишната му спътничка са в болницата за лечение.

Източник: Haskovo.NET

