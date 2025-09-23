От х:

Изгасиха пламнали сухи треви и храсти в кв.„Възраждане“ в Хасково

    Сухи треви и храсти пламнаха около 10.00 часа на ул. „5 октомври“ в хасковския кв. „Възраждане“. Пожарът беше в празен парцел с няколко дървета.

    На място пристигна екип огнеборци с най-малката противопожарна кола в Хасково. Пикапът е специализиран да гаси трудно достъпни места в пресечени местности и градска среда. Още една по-голяма противопожарна кола беше в близост и в готовност да се включи в потушаването, но това не се наложи, видя екип на Haskovo.net.

    Огънят беше потушен за минути и беше предотвратена възможността да засегне околните сгради.

    Източник: Haskovo.NET

