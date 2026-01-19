От х:

Задържаха издирван водач на автобус със стоки менте за близо 150 000 евро

    57-годишният шофьор на автобус Мурат Качар ще остане в ареста с постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“ заради контрабанда на дрехи и парфюми за близо 150 000 евро. Това реши днес Окръжен съд – Хасково.

    Турският гражданин е привлечен като обвиняем с постановление от 16.01.2026 г. за това, че на 15.08.2025 г. през ГКПП „Капитан Адреево“, с автобус „Мерцедес“ е пренесъл през границата на страната от Турция в България стоките за търговски цели в големи размери.

    Според съда има опасност Мурат Качар да се укрие, имайки предвид тежестта на извършеното престъпно деяние, за което е предвидено наказание от 3 до 10 години затвор и глоба от 20 000 до 100 000 лева. Съдът съобрази и това, че обвиняемият е осуетил проверката от граничните власти, напуснал е автобуса, в който са превозвани стоките за търговски цели и е бил обявен за общодържавно издирване, като е бил задържан на влизане в страната на 16.01.2026 г. Освен това задържаният е чужд гражданин, няма адрес в България и никаква обвързаност със страната ни, а професията, която той изпълнява е свързана с непрекъснато преминаване на границата.

    С оглед на изложените обстоятелства, съдът счете, че единствената адекватна мярка, която би изпълнила целите на наказателното производство и би осигурила присъствието на обвиняемия в досъдебната и съдебна фаза на производството, е мярката за неотклонение „задържане под стража“.

    Определението подлежи на обжалване и протест пред Апелативен съд – Пловдив на 27.01.2026 г. от 10:00 ч.

    Демокрация - това е въздушно кълбо, висящо над главите ви и каращо ви да гледате нагоре, докато други ви бъркат в джобовете. - Бърнард Шоу

