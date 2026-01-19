От х:

Анкета: 44.2% от хасковлиите не са имали проблеми с плащането в евро

    Въвеждането на еврото в България и преходът към отпадане на левовете като платежно средство беше и все още е тема на разговор сред обществеността. Заплащането с двете валути беше въведено в началото на януари тази година и трябва да приключи в края на този месец. От началото на февруари трябва да останат цените само в евро.

    Превалутирането и потреблението не се понрави на някои хасковлии, а други го приемат нормално. В тази връзка в Haskovo.net беше публикувана анкета с въпрос: Изпитвате ли трудности с плащането в евро?. В нея са гласували 120 читатели на сайта.

    Най-голям дял от участвалите в допитването – 44.2% (53 души) са заявили, че до момента не са имали проблем с плащанията в евро.

    30% от анкетираните (36 души) са посочили, че не им връщат ресто в евро, а в лева. Действително голяма част от търговците връщат ресто в същия вид валута в каквото е плащането, защото така сметката е по-лесна.

    24.2% (29 души) са посочили отговор: Да, става объркване с това колко ресто трябва да ми върнат.

    1.7% (2 души) са заявили, че отказват да им приемат левовете в някои магазини.

    В днешните дигитални времена изчисленията на сметките са лесни. Дори и човек да няма понятие от математика, може да използва онлайн калкулатор за конвертиране. Това обаче не е най-големият проблем. По-фрапиращото е, че чрез въвеждането на еврото много от производителите и търговците фиксираха цени, които да им са удобни за изчисления. Те обикновено са в ущърб на клиента и много от дружествата използваха момента да завишат цените, което рефлектира по джоба на всеки потребител.

    Анкетата в сайта няма представителен характер, но дава обща представа за нагласите в обществото.

    Специални оферти в Yettel за стилния HUAWEI nova 14 Pro и премиум слушалките HUAWEI FreeClip 2
