От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

10 °C

Иззеха 500 „маркови“ дамски чанти и портмонета от „Мерцедес“

Полицаи от управлението в Димитровград са иззели стоки на защитени търговски марки, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Хасково. Снощи в 23:00 часа на кръгово кръстовище на пътя Хасково – Димитровград те са проверили лек автомобил „Мерцедес“. Колата е била шофирана от 21-годишен жител на кърджалийското село Перперек, а негови спътници са били мъж на 36 г. и жена на 32 г. от село Чифлик. В хода на проверката служителите са намерили 500 артикула с лого и надпис на защитени търговски марки без разрешение на правопритежателя. Пътничката е заявила, че стоката е нейна, но не е представила документ за произход. Тя е предала на разследващите с протокол дамските чанти и портмонетата по образуваното досъдебно производство.

Мъж е задържан за държане на наркотици в Димитровград. Тази нощ в 2:40 часа на булевард „3 март“ униформени полицаи са извършили проверка на 21-годишен младеж. Той признал, че държи в себе си сгъвка със суха зелена листна маса, реагираща на марихуана. Полевият наркотест е потвърдил вида на веществото с тегло 4 грама. Последвало е задържането му за срок до 24 часа.

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

Задържаха дрогиран водач в Хасково и две коли с прекратена регистрация
Задържаха дрогиран водач в Хасково и две коли с прекратена регистрация
преди 1 час
Разследват пожар на гаражна врата в Хасково
Разследват пожар на гаражна врата в Хасково
преди 1 час
Водачка на „Ауди“ се заби в кола на Тотото в Хасково
Водачка на „Ауди“ се заби в кола на Тотото в Хасково
преди 2 часа
Оранжев код за значителни валежи в Хасковска област във вторник
Оранжев код за значителни валежи в Хасковска област във вторник
преди 5 часа
Кола изгоря на булевард „Освобождение“ в Хасково
Кола изгоря на булевард „Освобождение“ в Хасково
преди 15 часа
БАБХ иззе над 1000 кг стоки от животински произход от микробус
БАБХ иззе над 1000 кг стоки от животински произход от микробус
преди 19 часа

Още новини

Препоръчано видео

img
Без формат – ГМО: Краят на еволюцията

Случаен виц

Задържаха дрогиран водач в Хасково и две коли с прекратена регистрация

Дай на човека огън и той ще се топли цял ден, подпали му чергата и ще те помни за цял живот. - Тери Пратчет

Последни обяви

Случайна рецепта

Домашен сладолед с банани
Домашен сладолед с банани

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
Последни новини