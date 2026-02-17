Иззеха 500 „маркови“ дамски чанти и портмонета от „Мерцедес“

Полицаи от управлението в Димитровград са иззели стоки на защитени търговски марки, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Хасково. Снощи в 23:00 часа на кръгово кръстовище на пътя Хасково – Димитровград те са проверили лек автомобил „Мерцедес“. Колата е била шофирана от 21-годишен жител на кърджалийското село Перперек, а негови спътници са били мъж на 36 г. и жена на 32 г. от село Чифлик. В хода на проверката служителите са намерили 500 артикула с лого и надпис на защитени търговски марки без разрешение на правопритежателя. Пътничката е заявила, че стоката е нейна, но не е представила документ за произход. Тя е предала на разследващите с протокол дамските чанти и портмонетата по образуваното досъдебно производство.

Мъж е задържан за държане на наркотици в Димитровград. Тази нощ в 2:40 часа на булевард „3 март“ униформени полицаи са извършили проверка на 21-годишен младеж. Той признал, че държи в себе си сгъвка със суха зелена листна маса, реагираща на марихуана. Полевият наркотест е потвърдил вида на веществото с тегло 4 грама. Последвало е задържането му за срок до 24 часа.