Над 25 000 „маркови“ стоки са задържани в товарен автомобил и два автобуса

25 384 текстилни изделия, спортни обувки и парфюми със знаци на търговски марки, задържаха митническите служители на Митнически пункт „Капитан Андреево“, съобщиха от Агенция „Митници“.

Стоките, които са иззети поради съмнения за нарушени права върху интелектуалната собственост, са открити при три отделни проверки на товарен автомобил и два автобуса, влизащи в страната от Турция.

При един от случаите „маркови“ стоки са открити на 19.12.2025 г., когато на пункта пристига влекач с полуремарке с турска регистрация. Шофьорът – турски гражданин, представя редовни документи за превозваната групажна стока от Турция за Германия. Камионът е селектиран за щателна митническа проверка, при която сред декларираната стока са открити 23 560 чифта чорапи и 830 якета, всички с обозначения на световноизвестни марки.

Няколко дни преди това на 14 и 15.12.2025 г., при проверка на два автобуса, влизащи в страната от Турция, са открити в личния багаж на двама пътници, стоки, носещи лога на търговски марки. Открити са общо 425 облекла, 335 парфюма и 234 чифта спортни обувки.

В изпълнение на Европейски регламент относно защита на интелектуалната собственост, стоките са задържани. За случаите ще бъдат уведомени притежателите на съответните марки.

От началото на годината до момента митническите служители на ГКПП „Капитан Андреево“ са задържали близо 750 000 търговски артикула за нарушени права върху интелектуалната собственост.