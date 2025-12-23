От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

7 °C

Над 25 000 „маркови“ стоки са задържани в товарен автомобил и два автобуса

25 384 текстилни изделия, спортни обувки и парфюми със знаци на търговски марки, задържаха митническите служители на Митнически пункт „Капитан Андреево“, съобщиха от Агенция „Митници“.

Стоките, които са иззети поради съмнения за нарушени права върху интелектуалната собственост, са открити при три отделни проверки на товарен автомобил и два автобуса, влизащи в страната от Турция.

При един от случаите „маркови“ стоки са открити на 19.12.2025 г., когато на пункта пристига влекач с полуремарке с турска регистрация. Шофьорът – турски гражданин, представя редовни документи за превозваната групажна стока от Турция за Германия. Камионът е селектиран за щателна митническа проверка, при която сред декларираната стока са открити 23 560 чифта чорапи и 830 якета, всички с обозначения на световноизвестни марки.

Няколко дни преди това на 14 и 15.12.2025 г., при проверка на два автобуса, влизащи в страната от Турция, са открити в личния багаж на двама пътници, стоки, носещи лога на търговски марки. Открити са общо 425 облекла, 335 парфюма и 234 чифта спортни обувки.
В изпълнение на Европейски регламент относно защита на интелектуалната собственост, стоките са задържани. За случаите ще бъдат уведомени притежателите на съответните марки.

От началото на годината до момента митническите служители на ГКПП „Капитан Андреево“ са задържали близо 750 000 търговски артикула за нарушени права върху интелектуалната собственост.

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

Празнична трапеза без натиск върху бюджета: По-евтин свински врат и пуйка на цени от 2024 г. в Lidl
Празнична трапеза без натиск върху бюджета: По-евтин свински врат и пуйка на цени от 2024 г. в Lidl
преди 12 минути
Пуснаха под домашен арест мъж, издирван за участие в ОПГ
Пуснаха под домашен арест мъж, издирван за участие в ОПГ
преди 27 минути
Плувен комплекс Хасково с празнично работно време
Плувен комплекс Хасково с празнично работно време
преди 41 минути
Младите надежди на ФК „Хасково“ с едно първо и две три места на турнир в Пловдив
Младите надежди на ФК „Хасково“ с едно първо и две три места на турнир в Пловдив
преди 2 часа
Синята зона ще бъде безплатна за Коледа и Нова година
Синята зона ще бъде безплатна за Коледа и Нова година
преди 5 часа
Задържаха мъж с фалшива шофьорска книжка, арестуваха водач с 2,21 промила в Хасково
Задържаха мъж с фалшива шофьорска книжка, арестуваха водач с 2,21 промила в Хасково
преди 6 часа

Още новини

Препоръчано видео

img
Истории извън Новините – Едната птичка, която прави пролет на село

Случаен виц

Младите надежди на ФК „Хасково“ с едно първо и две три места на турнир в Пловдив
Празнична трапеза без натиск върху бюджета: По-евтин свински врат и пуйка на цени от 2024 г. в Lidl

Всичко, което е неразбираемо, не значи, че не съществува. - Блез Паскал

Последни обяви

Случайна рецепта

Сладки за кръщене
Сладки за кръщене

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
Последни новини