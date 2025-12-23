Младите надежди на ФК „Хасково“ с едно първо и две три места на турнир в Пловдив

Младите надежди на ФК „Хасково“ записаха силно участие на турнира „Paradise winter 2025“, провел се от 19 до 21 декември в Пловдив.

Хасковският клуб участва с деца родени 2017 г., 2018 г. и 2019/2020 г.

Футболистите на ФК „Хасково“ родени 2017 г. с треньор Илиан Киряков спечелиха трето място, като в груповата фаза победиха ФК „Враждебна“ (София) с 5:3, завършиха 2:2 с ФК „Харманли“, победиха ФК „Свиленград 1921“ и завършиха наравно 2:2 с ФК „Траяна“ (Стара Загора). На четвъртфинала победиха с 4:2 ФК „Тракия“ (Пловдив), а на полуфинала загубиха от ФК „Харманли“ с 0:4. В мача за 3/4 място победиха с 3:2 ФА „София“.

ФК „Хасково“ родени 2017 г: Тодор Лавов, Галин Иванов, Викторио Михов, Кристиян Карагьозов, Георги Димитров, Митко Хаджииванов, Емре Фарисов, Антоан Якимов.

Футболистите на ФК „Хасково“ родени 2018 г. с треньор Илиан Киряков станаха шампиони в тази възраст, като в груповата фаза победиха с 4:1 ФК „Враждебна“ (София), загубиха от ФК „Секирово“ (Раковски) с 0:4 и победиха ФК „Герман 2“ (София) с 9:0. На четвъртфинала победиха ФК „Пловдив сити“ с 4:3, на полуфинала победиха с 2:0 ФА „Канарче“, а на финала отново се срещнаха с ФК „Секирово“, като ги победиха с 4:0.

Имената на шампионите: Толга Мурад, Калоян Димитров, Джесур Халим, Антоан Якимов, Онур Юсеин, Никола Данев, Дениз Салим.

Футболистите на ФК „Хасково“ родени 2019/2020 г. с треньор Иван Скерлев спечелиха трето място, като в груповата фаза победиха служебно с 3:0 ФК „Асеновец 1922“, загубиха с 3:4 от ФК „Раковски“ и с 0:1 от ФК „Враждебна“ (София), победиха с 2:0 ФК „Арда 1924“ (Кърджали) 2. На четвъртфинала победиха с 5:0 ФК „Арда 1924“ (Кърджали) 2020 г., на полуфинала загубиха с 0:4 от ФК „Искър“ (София), а в мача за 3/4 място завършиха наравно с ФК „Пловдив сити“.

Отборът на ФК „Хасково“ родени 2019/2020 г.: Георги Илчев, Габриел Иванов, Рустем Юсеин, Стелиян Цоков, Мартин Тенев, Едиз Джафер, Ангел Лишев.

Ръководството на клуба поздравява всички деца с доброто представяне и благодари на родителите за подкрепата към децата, и пожелава светли празници на всички.