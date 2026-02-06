Откриха над 86 000 яйца без произход в два микробуса

Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) установи 86 400 кокоши яйца при съвместни действия със служители на РУ – Харманли. Контролните действия са извършени на територията на Харманли при проверка на два микробуса с българска регистрация.

Яйцата са превозвани в нерегистрирани по реда на Закона за храните транспортни средства. Същите са без етикети на български език и без придружаващи документи, установяващи произхода им.

Спрямо водачите на превозните средства са предприети съответните административно-наказателни мерки – съставяне на Акт за установяване на административно нарушение (АУАН), а установените количества яйца са насочени за унищожаване.