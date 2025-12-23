Задържаха мъж с фалшива шофьорска книжка, арестуваха водач с 2,21 промила в Хасково

Двама нарушители на пътя са задържани в Свиленград и Хасково, съобщиха от полицията.

50-годишен жител на село Криво поле е спрян за проверка в града с леката си кола „Фолксваген“. Справка установила, че представеното от него свидетелства за правоуправление е фалшиво. Последвало е задържането му до 24 часа. Образувано е бързо производство.

С полицейска мярка е и водач, шофирал с алкохол в Хасково. Тази нощ в 1:35 часа на булевард „Илинден“, 28-годишен от село Текето е хванат да се движи с „Мерцедес“ с наличие на 2,21 промила алкохол в издишания въздух. Образувано е бързо производство.