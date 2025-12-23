Празнична трапеза без натиск върху бюджета: По-евтин свински врат и пуйка на цени от 2024 г. в Lidl

В навечерието на най-светлите празници, Лидл България запазва цените на ключови хранителни продукти стабилни или по-ниски спрямо декември 2024 г. По този начин веригата гарантира, че празничната трапеза ще бъде достъпна за всяко семейство, независимо от икономическата динамика.

Празничните фаворити: свински врат или пуйка?

За тези, които залагат на традицията, Lidl осигурява предвидимост и отлични цени, които гарантират спокойствието на семейния бюджет:

Цяла охладена пуйка : Един от символите на празничната вечеря се предлага на цена от 7,99 лв./кг (4,07 €) – точно колкото е била цената ѝ и през декември 2024 г.

: Един от символите на празничната вечеря се предлага на цена от – точно колкото е била цената ѝ и през декември 2024 г. Свински врат без кост: Тук клиентите дори ще усетят понижение. Докато в края на миналата година цената е била 8,49 лв./кг (4,33 €), в празничните седмици тя ще бъде 7,79 лв./кг (3,98 €)

Маслото – по-евтино спрямо миналата есен

Една от най-важните съставки за празничните печива – кравето масло, бележи осезаем спад в цената си в магазините на веригата.

Немско масло Pilos (250 г): Трайно намалено от 6,99 лв. (3,56 €) на 5,99 лв. (3,05 €) . На 27 и 28 декември 2025 г. цената му ще бъде 3,59 лв. (1,83 €)

Трайно намалено от . На 27 и 28 декември 2025 г. цената му ще бъде От 18 декември се понижиха цените и на другите масла собствена марка–Pilos 100 г вече е на 2,79 лв. (1,42 €), а Pilos 200 г–на 4,99 лв. (2,54 €)

Достъпност и при млечните продукти

Едни от най-продаваните стоки в Lidl – млечните продукти, също запазват стабилност или поевтиняват:

Кисело мляко Pilos 3,6% (400 г): Lidl поддържа стабилна цена от 1,29 лв. (0,66 €) вече повече от година, запазвайки достъпността на най-продавания продукт в категорията.

Lidl поддържа стабилна цена от вече повече от година, запазвайки достъпността на най-продавания продукт в категорията. Кисело мляко „Родна стряха“ 4%: От 29 декември 2025 г. цената му пада трайно - на 1,19 лв. (0,61 €)

За да облекчи максимално дори най-малките опасения за натиск върху покупателната способност, Lidl провежда мащабна промоционална политика през цялата 2025 година, като над 50% от оборота на веригата за този период е реализиран от продукти с отстъпка. Годишно компанията предлага близо 24 000 артикула с намаления между 10% и 50%.

Отвъд ежеседмичните намаления и акционни продукти, още през ноември компанията стартира допълнителна мащабна кампания „До теб във всяка стъпка към еврото“. Нейната цел е да осигури плавен преход и да подпомогне семейните бюджети през зимните месеци. Акцията включва намалени цени на избрани продукти от целия асортимент, включително нехранителни стоки. През януари и февруари кампанията ще продължи с допълнителни 100 продукта всеки месец,сред които най-чувствителните за хората основни продукти – кисело и прясно мляко, масло, месни продукти и колбаси, брашно, хляб, варива и печива.