Празнична трапеза без натиск върху бюджета: По-евтин свински врат и пуйка на цени от 2024 г. в Lidl

ПЛАТЕНА ПУБЛИКАЦИЯ
В навечерието на най-светлите празници, Лидл България запазва цените на ключови хранителни продукти стабилни или по-ниски спрямо декември 2024 г. По този начин веригата гарантира, че празничната трапеза ще бъде достъпна за всяко семейство, независимо от икономическата динамика.
Празничните фаворити: свински врат или пуйка?
За тези, които залагат на традицията, Lidl осигурява предвидимост и отлични цени, които гарантират спокойствието на семейния бюджет:
Маслото – по-евтино спрямо миналата есен
Една от най-важните съставки за празничните печива – кравето масло, бележи осезаем спад в цената си в магазините на веригата.
Достъпност и при млечните продукти
Едни от най-продаваните стоки в Lidl – млечните продукти, също запазват стабилност или поевтиняват:
За да облекчи максимално дори най-малките опасения за натиск върху покупателната способност, Lidl провежда мащабна промоционална политика през цялата 2025 година, като над 50% от оборота на веригата за този период е реализиран от продукти с отстъпка. Годишно компанията предлага близо 24 000 артикула с намаления между 10% и 50%.
Отвъд ежеседмичните намаления и акционни продукти, още през ноември компанията стартира допълнителна мащабна кампания „До теб във всяка стъпка към еврото“. Нейната цел е да осигури плавен преход и да подпомогне семейните бюджети през зимните месеци. Акцията включва намалени цени на избрани продукти от целия асортимент, включително нехранителни стоки. През януари и февруари кампанията ще продължи с допълнителни 100 продукта всеки месец,сред които най-чувствителните за хората основни продукти – кисело и прясно мляко, масло, месни продукти и колбаси, брашно, хляб, варива и печива.