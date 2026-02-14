След близо три десетилетия заедно семейство от Хасково реши да сключи граждански брак

45-годишната Мария Карева и 48-годишният Павел Колев са една от двойките, които днес се врекоха във вярност и скрепиха обетите си с подпис. Двамата живеят на семейни начала от 26 години. Преди два месеца тя му предлага да подпишат граждански брак на 14 февруари.

„Не се оженихме преди 26 години, защото някак си ми беше странно, защото съм живяла при разведени родители и си казах, че няма да сключа брак, с който и да е. И той се съгласи на това мое условие и така продължихме живота си“, споделя Мария. Тя добавя, че годините отлитат като миг, бързо и неусетно.

„През много хубави и лоши моменти бяхме заедно и може би това ме накара да повярвам в него, че мога да разчитам на този мъж“, казва жената.

Павел не е изненадан от предложението и се съгласява веднага да се бракосъчетаят. Мъжът разкрива и формулата си за щастлив семеен живот. А това е любовта.

„Аз и преди съм го казвал на младите да се обичат, да не гледат материалното. Имали сме моменти нямали сме стотинка, но трудностите в живота ни сплотяват. Никой не ни е помагал за нищо. И точно това е причината да бъдем едно сплотено, здраво семейство до ден днешен. Това го пожелавам на всички млади“, казва мъжът.

Семейството има двама сина на 25 и на 16 години. Заедно са преминали през много трудности. Най-тежкият момент в живота им е преди четири години, когато след инцидент се налага да бъде ампутиран крака на големия им син. И това предизвикателство преодоляват с много обич и грижа един за друг.



„Минали сме през много трудни неща определено, но винаги сме били един до друг, карали сме се, но няма семейство, което да не се кара. Ама не знам, кой, кого излъга дали аз нея, дали тя мен“, споделя с усмивка и сълзи на очи Павел.