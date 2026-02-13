От х:

Бум на сватби на 14 февруари в Хасково

14 двойки са заявили желание да подпишат граждански брак в Деня на любовта и виното в Хасково. По решение на Общинския съвет от десет години ритуалът в областния град е безплатен. Днес кметът Станислав Дечев ще венчае лично две от двойките, които ще станат официални семейства. Началото на бракосъчетанията е от 12 часа в Ритуалната зала на Хасково.

Общо 79 двойки са сключили брак на тази дата от 2017 година досега. За цялата 2025 г сключените бракове в общината са 227 на брой. Най-предпочитани са сватбите на гише, чиято цена е 15,34 евро. На второ място са сватбите в ритуална зала за 61,36 евро, а на трето са изнесените ритуали, които и са и най-скъпи - 122,71 евро.

Източник: Haskovo.NET

