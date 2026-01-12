Анна-Мария Петкова стартира годината с шампионска титла в многобоя

Състезателката на хасковския клуб „Атлетик“ започна новата година по отличен начин. Младата надежда на родната лека атлетика спечели поредната си републиканска титла. Тийнейджърката от Димитровград завоюва златото в многобоя при девойките под 18 години. Анна-Мария завърши на първо място с резултат от 3224 точки.

Шампионката изпревари сребърната медалистка Веселина Белчева от „Виктория“ – Варна с 89 точки. Трета в петобоя с актив от 3057 точки бе Ашли Йени от „Лудогорец“ – Разград.

В отделните дисциплини Анна-Мария победи съперничките си в скока на дължина, където записа резултат от 5.50 метра.

В тласкането на гюле бе трета с постижение от 11.07 м. Петкова бе четвърта на 800 метра гладко бягане с резултат от 2.39.67 мин. В спринта на 60 метра отново бе четвърта с 9.80 сек., а в скока на височина бе пета с най-добър и успешен опит на 1.49 метра.

Както вече писахме, съотборникът на Анна-Мария – Йоан Радев започна годината с титла в спринта на 400 метра, при участието си на международния турнир „Академик“.