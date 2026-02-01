Стефанина Захариева и Анна-Мария Петкова с бронзови медали на държавния шампионат

Хасковските лекоатлети стигнаха до престижни класирания в поредното държавно първенство. Надпреварата бе за юноши и девойки под 20 години.

Бронзов медал завоюва Стефанина Захариева. Състезателката на СК “Атлетик” се класира на трето място в дисциплината тласкане на гюле. Стефанина завоюва отличието с резултат от 11.07 метра.

Шампионка с 11.78 м. стана Стефани Димитрова. Втората позиция е за Радослава Йорданова.

В скока на дължина Анна-Мария Петкова също се класира трета. Шампионката в многобоя от първенството до 18 години по-рано през сезона този път се класира на трето място при по-големите. Тя стигна до почетната стълбичка с резултат от 5.55 метра.