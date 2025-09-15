Божидар е на финал в Токио

Божидар Саръбоюков направи първа крачка към медалите на Световното първенство по лека атлетика. Европейският шампион в скока на дължина се класира за финалите в Токио. В квалификациите на Олимпийския стадион Божидар записа резултат от 8.10 метра. Така той намери място сред 12-те най-добри атлети в дисциплината.

С квалификационната норма от 8.15 м. днес се справиха ямаецът Теджей Гейл (8.28 м), испанецът Лестер Лескай (8.21 м), суперзвездата Милтиадис Тентоглу (8.17 м) и ямаецът Никаоли Уилямс (8.15 м). С по-добър резултат от Саръбоюков в квалификациите са още испанецът Яйме Гуера (8.13 м) шведът Тобиас Монтлер, който скочи 8.11 м.

Финалът в скока на дължина при мъжете е на 17 септември от 14:49 часа българско време.