112 първокласници посрещна ОУ „Иван Рилски“, откриха нов СТЕМ център

    112 първокласници в пет паралелки посрещна днес ОУ „Св. Иван Рилски“ в Хасково. В училището през новата учебна година ще учат общо 897 ученици в 40 паралелки. Сред официалните гости на тържеството бяха зам.-министърът на образованието Наталия Михалевска, началникът на РУО Хасково Силвия Касабова, зам.-областният управител на Хасково Богдан Кирилов, зам.-кметът на Хасково Танер Емин, народният представител Иван Минев, много бивши учители и възпитаници на училището.

    „Мили първокласници, не се страхувайте – пред вас се отваря един непознат свят, пълен с новости, трудности и изненади. Тук ще се учите да четете, да пишете, да мислите. Но най-важното – тук ще се учите да бъдете хора. Днешният ден е от тези емоционални дни, които ще запомните за цял живот. Запазете това вълнение и занапред, когато прекрачвате училищния праг. Помнете, че в училище ще ви посрещнат учители, които ще ви обичат и подкрепят, които ще ви помогнат да обикнете знанието“, приветства първокласниците директорът Соня Кирилова. Тя пожела успешна учебна година на всички свои колеги и всички ученици.

    Новата година в ОУ „Св. Иван Рилски“ започва и с успешно реализиране на проект за създаване на СТЕМ среда. Официално беше открит СТЕМ център с 8 интерактивни класни стаи, 17 интерактивни дисплея, 16 робота „Фотон“ и един хуманоиден робот. 

    Още за откриването на СТЕМ центъра и демонстрацията с роботи във видеото към статията. 

    Източник: Haskovo.NET

