Божидар Саръбоюков продължава с подготовката си за Световното в Токио

    Един от най-добрите български спортисти в последните години - Божидар Саръбоюков продължава с подготовката си за Световното първенство по лека атлетика за мъже и жени. 

    Надпреварата е в Токио от 13 до 21 септември.

    Възпитаникът на Димитър Карамфилов очаквано е в националния отбор за шампионата в Страната на изгряващото слънце. Европейският шампион в зала сега ще се опита да достигне нови висини и на планетарното първенство на открито. С представянето си през сезона състезателят от Харманли си заслужи мястото в надпреварата в скока на дължина. Единадесетият в световната ранглиста Саръбоюков се готви усилено за битката за медалите. 

    “Тренираме и се подготвяме здраво. Всичко преди състезанието е наред. Подготовката протича на базата в Харманли. На 5-ти септември заминаваме за Япония”, коментира за Haskovo.net треньорът Димитър Карамфилов. 

    Освен неговия възпитаник, за Токио ще заминат още трима български лекоатлети. Това са участникът на три летни олимпиади Тихомир Иванов (скок височина), Пламена Миткова (скок дължина) и родената в Хасково и тръгнала към големия спорт от школата в Харманли Габриела Петрова (троен скок).

