От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

26 °C

Откриха наркоплантация край Харманли

Наркоплантация в гора край харманлийското село Лешниково откриха служители на Областната дирекция на МВР в Хасково. По неофициална информация са арестувани двама души: Димитър Нейков по прякор Вълка, който е на 25 години и Георги Станков от Харманли.

Полицаите разкриват престъплението по сигнал. След като отиват на място, виждат, че от горещините листата на дърветата са пожълтели, а под дърветата има прясно зелена трева. Растенията били засадени през 5-10 метра. Марихуаната била отглеждана с капково напояване. Изкоренени са близо 80 растения.

Вълка е осъждан и в момента е в изпитателен срок на условна присъда.

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

Изцяло екологичен градски транспорт в Хасково от 1 септември
Изцяло екологичен градски транспорт в Хасково от 1 септември
преди 1 час
Повдигнаха още едно обвинение на Никола Николов – Паскал. Очаква се прокуратурата да поиска днес постоянен арест
Повдигнаха още едно обвинение на Никола Николов – Паскал. Очаква се прокуратурата да поиска днес постоянен арест
преди 1 час
„Тангра“ зарадва публиката в Любимец с вечните си хитове
„Тангра“ зарадва публиката в Любимец с вечните си хитове
преди 2 часа
Оставиха за постоянно в ареста задържан за трафик на близо 6 кг. марихуана
Оставиха за постоянно в ареста задържан за трафик на близо 6 кг. марихуана
преди 20 часа
Местят лятното автокино в Хасково на паркинга на комплекс „21 век“
Местят лятното автокино в Хасково на паркинга на комплекс „21 век“
преди 20 часа
Бадминтонисти се борят за трофеите от турнира „Пюзант Касабян“
Бадминтонисти се борят за трофеите от турнира „Пюзант Касабян“
преди 20 часа

Препоръчано видео

img
Музика – Miley Cyrus - Jaded

Случаен виц

Изцяло екологичен градски транспорт в Хасково от 1 септември

Няма сигурност на този свят. Само шанс. - Дъглас Макартър

Последни обяви

Случайна рецепта

Салата с патладжан, орехи и майонеза
Салата с патладжан, орехи и майонеза

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
Последни новини