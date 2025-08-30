Откриха наркоплантация край Харманли

Наркоплантация в гора край харманлийското село Лешниково откриха служители на Областната дирекция на МВР в Хасково. По неофициална информация са арестувани двама души: Димитър Нейков по прякор Вълка, който е на 25 години и Георги Станков от Харманли.

Полицаите разкриват престъплението по сигнал. След като отиват на място, виждат, че от горещините листата на дърветата са пожълтели, а под дърветата има прясно зелена трева. Растенията били засадени през 5-10 метра. Марихуаната била отглеждана с капково напояване. Изкоренени са близо 80 растения.

Вълка е осъждан и в момента е в изпитателен срок на условна присъда.