Изцяло екологичен градски транспорт в Хасково от 1 септември

От 1 септември 2025 г. Община Хасково въвежда модерен и екологичен градски транспорт. По всички градски автобусни линии ще се движат електрически автобуси. Комфортът за пътниците е гарантиран. Разписанията на линиите са съобразени с необходимостта в конкретните направления. Въведена е нова линия №104, на други от градските линии маршрутите са удължени, с нови спирки.

Община Хасково надгражда дългосрочната си политика за екологичен градски транспорт, който да облекчи трафика, да доведе до по-чист въздух и по-добри условия за живот. От понеделник в Хасково ще пътуват още шест нови електроавтобуса, които Общината спечели по проект „Изпълнение на интегрирани мерки за устойчива градска мобилност на територията на Хасково, Свиленград и Харманли“. Проектът се изпълнява по процедура „Екологосъобразна мобилност“ по НПВУ. Автобусите са от последно поколение, с нулеви емисии, с достъп за хора с увреждания.

Следва разработване и пускане на мобилно приложение, което да улесни достъпа на гражданите до маршрутите и разписанията на автобусите и тролейбусите.

Модернизацията на градския транспорт е процес, който Община Хасково надгражда и през друг свой мащабен проект по Концепциите за интегрирани териториални инвестиции. Нови три електроавтобуса и цялостна смяна на всички спирки на градския транспорт, с електроннитотеми, отразяващи в реално време движението на всеки автобус – това предстои да се случи в Хасково.

В навечерието на Деня на града – 8 септември, жителите и гостите на Хасково получават редовен, чист и модерен градски транспорт по нови, утвърдени и възстановени маршрути.

АВТОБУСНА ЛИНИЯ № 1

Автобусна линия № 1 запазва познатия 24-километров маршрут до кв. „Болярово“, но вече ще се изпълнява от електроавтобуси, които осигуряват комфорт и удобство на пътниците.

МАРШРУТ: Техномаркет – бул. „Съединение“ – бул. „България“ – кв. „Болярово”

АВТОБУСНА ЛИНИЯ № 2

Автобусна линия № 2 е с променен маршрут. Тя е дължина 22 км, а последната ѝ спирка е до езерото в парк „Кенана“. По линия № 2 вече ще пътуват електроавтобуси, които осигуряват комфорт и удобство на пътниците.

МАРШРУТ: „Техномаркет“ – бул. „Съединение“ – пл. „Спартак“ – ул. „Стара планина“ – парк „Кенана”

АВТОБУСНА ЛИНИЯ № 3

Автобусна линия № 3 е с удължен маршрут и нови спирки. За удобство на пътниците автобус № 3 вече ще спира до Плувен комплекс „Хасково“ и до стадион „Младост“.

МАРШРУТ: „Техномаркет“ – бул. „Съединение“ – ул. „Каменна“ – Плувен комплекс „Хасково“ – Стадион „Хасково“

АВТОБУСНА ЛИНИЯ № 4

Автобусна линия № 4 вече обслужва пътниците по бул. „Илинден“. Линията е с маршрут от 20 км и преминава в посока юг-север през Хасково.

МАРШРУТ: бул. „Освобождение“ (гаража) – бул. „Илинден“ – бул. „Г. С. Раковски“ – ул. „Ком“ – „Тих труд“

АВТОБУСНА ЛИНИЯ № 5

Автобусна линия № 5 запазва маршрута си, но вече ще се изпълнява от електроавтобуси, които осигуряват комфорт и удобство на пътниците.

МАРШРУТ: „Техномаркет“ – бул. „Съединение“ – пл. „Спартак“ – кв. „Куба”

АВТОБУСНА ЛИНИЯ № 102

Автобусна линия № 102 запазва и удължава маршрута си с последна спирка „Асенова крепост“. Пътуването с автобус №102 по 28-километровия му маршрут вече ще е с електроавтобуси, които осигуряват комфорт и удобство на пътниците.

МАРШРУТ: „Техномаркет“ – бул. „Съединение“ – пл. „Спартак“ – ул. „Стара планина“ – „Асенова крепост“

НОВАТА АВТОБУСНА ЛИНИЯ № 104

Автобусна линия № 104 е новата автобусна линия на обществения транспорт в Хасково. Тя се изпълнява по 24-километров маршрут, който обслужва Северна индустриална зона. Пътуването ще е селектроавтобуси, които осигуряват комфорт и удобство на пътниците.

МАРШРУТ: бул. „Освобождение“ (гаража) – бул. „Раковски – ул. „Ком“ – м-н „Практикер“

ТРОЛЕЙБУСНА ЛИНИЯ № 108

МАРШРУТ: ж.к. „Орфей“ – Автогара – бул. „Г.С.Раковски“ – ж.е. „Орфей“

ТРОЛЕЙБУСНА ЛИНИЯ № 308

МАРШРУТ: ЗММ – Автогара – бул. „Г. С. Раковски“ –ж.к. „Орфей“ – ЗММ

Новите разписания и маршрути на всички автобусни и тролейбусни линии в Хасково може да намерите на сайта на Община Хасково, секции „Маршрути“ и „Разписания“:

https://trolei.haskovo.bg/