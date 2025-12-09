От х:

Пенсионерите в Хасково ще пътуват с карта от 1 евро на месец в градския транспорт

    Всички пенсионери в Хасково ще пътуват с абонаментна карта от 1 евро на месец в градския транспорт след Нова година, съобщи кметът Станислав Дечев. Досега имаше различни ставки за хората в третата възраст в зависимост на колко години са. От 1 януари 2026 година цената ще бъде еднаква за всички, които са навършили годините за пенсиониране. Общината ще продължава да доплаща за този вид абонаментни карти. 

    Като цяло цените на градския транспорт в Хасково ще поевтинеят след Нова година, когато се въвежда еврото. Най-малко ще е поевтиняването на билетчето за градския транспорт. Досега то беше 1 лев или 51 евроцента. След нова година ще е 50 евроцента. С няколко евроцента ще поевтинее и най-масовата карта за градския транспорт – тази за всички линии. От 30 лева сега тя се закръгля на 15 евро след Нова година. 

    Въвежда се и нов тип абонаментна карта „Стигни до работа“. Тя ще струва 7,50 евро, колкото и картата за една линия. Но ще дава право на работещите да ползват две или три линии с прехвърляне, без това да ги натоварва финансово допълнително.

    Картите за ученици, студенти и докторанти ще бъдат безплатни.

    Община Хасково работи по два много важни проекта, свързани с градския транспорт. На етап намиране на изпълнител е проектът за създаване на интернет приложение, което да показва движението на автобусите в реално време. През 2026 година с друг проект ще бъдат обновени изцяло спирките на градския транспорт в града.

    „Всичко това е обвързано като една цялостна политика, която е разработена съвместно с „Тролейбусен транспорт“. Целта ни е да направим приемлива цена, която да привлече максимален брой хора към автобусния транспорт и по този начин да разтоварим автомобилния трафик в града. За мен беше много важно отношението към децата, към учениците и учащите се. Защото когато един град е добър за децата, той е добър за всички. Към момента картите за градския транспорт за децата до определена възраст са субсидирани от държавата, но ние въвеждаме абонаментна карта за учащи – т.е. всички хора, които учат, ще пътуват в градския транспорт в Хасково безплатно – за ученици, за студенти редовно обучение и докторанти редовна форма на обучение. Според мен тази голяма група от хора, които като деца и младежи са възпитани да ползват екологичен градски транспорт, в бъдеще това ще се отрази върху трафика в Хасково“, каза Станислав Дечев.

