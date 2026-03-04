Стилиян Гюзелев започна подготовка за Световните игри на Спешъл олимпикс

19-годишният Стилиян Гюзелев от Любимец е включен в националния отбор на България за Световните игри на Спешъл Олимпикс. Международният форум ще се проведе от 16 до 24 октомври в чилийския град Сантиаго. Преди това обаче родните представители ще трябва да участват на други състезания, за да покрият нормативи.

Днес, за началото на подготовката си, Стилиян бе посрещнат в Хасково от директора на Спешъл олимпикс – България д-р Христо Христозов, националния треньор по лека атлетика Димитрия Халилямова, областния управител Гинка Райчева, представители на Община Любимец и на дневния център в Свиленград, който младежът е посещавал.

Младежът от Любимец ще води подготовка по лека атлетика. Той ще насочи усилия в спринтова дисциплина и в скока на дължина. Представителят на Хасковска област ще се подготвя за международния форум на базата на стадион „Младост“. Той е бил картотекиран към местния клуб „Атлетик“. За Стилиян треньорите казват, че има голямо сърце, доброта и че е много изпълнителен.

Преди старта на днешната тренировка Стилиян получи подарък – пакет и поздравителен адрес от областния управител на Хасково Гинка Райчева.

От Спешъл Олимпикс благодариха на всички, които помагат на организацията и на Стилиян. Неговото участие се е превърнало в кауза и за Общинския съвет на Любимец, откъдето осигуряват финансова подкрепа. Транспортна фирма пък предоставя безплатното пътуване до Хасково и обратно.