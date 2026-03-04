От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

13 °C

Връчиха почетен знак на съдия Минка Китова за пенсионирането ѝ

Изображение 1 от 8
Покажи в галерия

    Изпълняващата функцията председател на Районен съд – Харманли Минка Китова излиза в пенсия поради навършване на 65-годишна възраст. На тържествена церемония в Съдебната палата – Харманли, пред съдиите и съдебните служители, Минка Китова подписа акт за напускане на длъжността „съдия“ в Районен съд – Харманли, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, считано от 05.03.2026 г., съгласно решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет.

    Със същото решение ВСС поощрява Минка Китова с „Личен почетен знак първа степен – златен“, както и с парична награда в размер на 766,94 евро за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

    Минка Китова подписа акт за напускане на длъжността „съдия“ в Районен съд – Харманли в присъствието на председателя на Окръжен съд – Хасково Милена Петева-Георгиева, която ѝ връчи и почетния знак.

    Съдия Китова е завършила юридическото си образование в Югозападния университет „Неофит Рилски“ – Благоевград. Има 21 години юридически стаж. Започва кариерата си като съдия в Районен съд – Харманли през 2013 година. От май 2015 г. до май 2020 година и от ноември 2020 г. до ноември 2025 г. изпълнява длъжността „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Харманли. От ноември 2025 г. е и.ф. председател на Районен съд – Харманли.

    Съдиите и съдебните служители при Районен съд – Харманли поздравиха съдия Китова и ѝ пожелаха много здраве, щастие и късмет.

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    Отбелязаха 3 март в Одрин с концерт на ансамбъл „Китна Тракия“
    Отбелязаха 3 март в Одрин с концерт на ансамбъл „Китна Тракия“
    преди 50 минути
    Стилиян Гюзелев започна подготовка за Световните игри на Спешъл олимпикс
    Стилиян Гюзелев започна подготовка за Световните игри на Спешъл олимпикс
    преди 55 минути
    Домашен арест за пиян шофьор без книжка, забил се в стълб в Хасково
    Домашен арест за пиян шофьор без книжка, забил се в стълб в Хасково
    преди 2 часа
    Виртуоз, свирил с Лейди Гага и Том Джоунс, идва в Хасково със спектакъла „Валсът на розите“ на 8 март
    Виртуоз, свирил с Лейди Гага и Том Джоунс, идва в Хасково със спектакъла „Валсът на розите“ на 8 март
    преди 6 часа
    Заловиха младеж с 2 грама забранен чай за пушене
    Заловиха младеж с 2 грама забранен чай за пушене
    преди 7 часа
    Слънчево и топло, очакват се до 17 градуса днес
    Слънчево и топло, очакват се до 17 градуса днес
    преди 9 часа

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Музика – Kim Wilde - Trail Of Destruction

    Случаен виц

    Отбелязаха 3 март в Одрин с концерт на ансамбъл „Китна Тракия“

    За всяка минута, в която сте ядосани, губите 60 секунди щастие. - Ралф Уолдо Емерсън

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Медени триъгълници
    Медени триъгълници

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини