Връчиха почетен знак на съдия Минка Китова за пенсионирането ѝ

Изпълняващата функцията председател на Районен съд – Харманли Минка Китова излиза в пенсия поради навършване на 65-годишна възраст. На тържествена церемония в Съдебната палата – Харманли, пред съдиите и съдебните служители, Минка Китова подписа акт за напускане на длъжността „съдия“ в Районен съд – Харманли, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, считано от 05.03.2026 г., съгласно решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет.

Със същото решение ВСС поощрява Минка Китова с „Личен почетен знак първа степен – златен“, както и с парична награда в размер на 766,94 евро за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

Минка Китова подписа акт за напускане на длъжността „съдия“ в Районен съд – Харманли в присъствието на председателя на Окръжен съд – Хасково Милена Петева-Георгиева, която ѝ връчи и почетния знак.

Съдия Китова е завършила юридическото си образование в Югозападния университет „Неофит Рилски“ – Благоевград. Има 21 години юридически стаж. Започва кариерата си като съдия в Районен съд – Харманли през 2013 година. От май 2015 г. до май 2020 година и от ноември 2020 г. до ноември 2025 г. изпълнява длъжността „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Харманли. От ноември 2025 г. е и.ф. председател на Районен съд – Харманли.

Съдиите и съдебните служители при Районен съд – Харманли поздравиха съдия Китова и ѝ пожелаха много здраве, щастие и късмет.