Започна подмяна на водопроводи и ремонт на 9 улици в „Болярово“ за над 4,2 млн. лева

Започна мащабният проект на Община Хасково за смяна на водопроводи, ремонт на улици и на тротоари в кв. „Болярово“, съобщиха от кметството. В ход е смяната на над 2 400 м водопроводи и реконструкция на 9 улици в квартала.

Проектът „Реконструкция на техническа инфраструктура – вътрешна водопроводна мрежа и улици в кв. „Болярово“, град Хасково“ е част от утвърдените приоритетни проекти на Община Хасково, включени в Приложение № 3 към Закон за държавния бюджет на Република България за 2025 г. Той обхваща улици с вече изградена канализационна мрежа.

Това са улиците „Хан Тервел“, „Хан Кардам“, „Драва Соболч“, „Страцин“, „Петър Янев“, „Бисер“, „Панайот Хитов“, „Александър Паскалев“ и „Ралица“, по които е изградена канализационна мрежа, въведена в експлоатация през 2021 год.

Кметът на община Хасково Станислав Дечев и заместникът му Динко Тенев днес провериха работа на терен по мащабния проект, който ще подобри живота и бита на стотици жители на „Болярово“. Вече се работи по изграждане на новите водопроводи с обща дължина 2 464 м. За десетки семейства, живеещи на 9-те улици в обхвата на проекта, смяната на водопроводите означава по-качествено водоснабдяване, край на непрестанните аварии и ремонтни дейности, преустановяване на прекъсването на водоподаването и загубите на вода. Новопроектираните водопроводи ще се свържат със съществуващите водопроводи, извън обхвата на проекта. Сградните отклонения ще се подменят, а за незастроените имотите ще се предвидят сградни водопроводни отклонения.

След изграждане на новите водопроводи, започва работата по улиците. На пътните отсечки без асфалтова настилка ще се изгради нова пътна конструкция, а на улиците със съществуваща асфалтова настилка ще се извърши цялостно асфалтиране. По всички улици ще се положат нови бордюри, ще се изгради нова тротоарна настилка. Ще се направят нова хоризонтална и вертикална сигнализация. За подобряване на отводняването съществуващите дъждоприемни шахти ще се коригират до нивото на новата асфалтова настилка.

Общата стойност на сключените договори за реализиране на проекта е 4 258 567,50 лв. с ДДС.