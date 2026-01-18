Йоан Радев отново е републикански шампион

Талантът на хасковския клуб „Атлетик“ Йоан Радев завоюва още една републиканска титла. Тийнейджърът от Хасково триумфира в спринта на 400 метра на Националния шампионат по лека атлетика в София.

Йоан спечели надпреварата при юношите под 16 години с време 52.38 секунди, което е негов личен резултат в дисциплината. Радев остана на 0.78 сек от най-доброто постижение в България за всички време за тази възраст, което е постигнато от Емил Цветков през 1979 г.

По-късно днес той ще участва и на 800 метра гладко бягане.

Съотборничката му Ноела Вунова е шеста на 1500 метра.