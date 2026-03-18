Клуб по фотография към „Младежки център“ Хасково представя „Светлината на нощта“

„Светлината на нощта“ е поредното предизвикателство, което Клуб по фотография към „Младежки център“ Хасково представя на хасковската публика. То е насрочено за 19 март 2026г. от 17,30 часа във фоайето на Младежки център.

„Пътят на светлината винаги започва в тишината на нощта. Скъпи приятели, заповядайте на нашето фотографско представление! Ще се радвам да подкрепите 3 поколения автори, които се трудиха в
продължение на 10 месеца в този вдъхновяващ проект. Не забравяйте, че излагаме творбите им само веднъж в годината“, пише вдъхновителят на инициативата Славян Костов. 

Ще бъдат представени фотографии от Александра Заркова, Анна Калпакова, Виктория Богданова, Виктор Драганов, Валери Добрев, Гергана Димова, Глория Арсова, Живко Димитров, Иван Георгиев
Катерина Захариева, Кристиан Попов, Калоян Стоянов, Никол Петрова, Никол Панова, Янко Найденов, Кирил Пенев и Славян Костов.

Изложбата се провежда с подкрепата на програма „Културни инициативи“ на Община Хасково. 
 

Източник: Haskovo.NET

Още новини от Хасково

Георги Георчев с титла от Държавното първенство по карате
преди 26 минути
Заетостта обхваща почти половината от населението на Хасковска област над 15 години
преди 37 минути
Ученици проследиха пътя на водата в Хасково, отразяващ се на цената ѝ
преди 44 минути
РИОСВ – Хасково обяви конкурси и инициативи за Деня на водата
преди 1 час
Иван отива на съд за убийството на Маги, прокуратурата изнесе подробности
преди 1 час
Благотворителната инициатива „Хасково за децата“ ще се проведе на 4 април в Хасково
преди 2 часа

