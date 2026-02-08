РИОСВ разкри незаконна кариера след сигнал от екоактивисти

Регионалната инспекция по околната среда и водите в Хасково извърши проверка по сигнал за незаконна кариера край стамболовското село Лясковец. Екоинспекцията е сезирана с писмо от политическа партия „Зелено движение“. В социалните мрежи за незаконния добив на инертни материали разказа и лидерът на гражданското сдружение „Единни заедно можем“ Себахтин Исмаил.

„Миналата седмица извършихме проверка на място с експерти, замервания, снимков материал и доказателства по ортофото картата по „Натура 2000“. Самата кариера се намира в землището на село Лясковец. Имотът, които е нарушен е от порядъка на 4 дка“, обясни директорът на РИОСВ инж. Тонка Атанасова.

Проверката на екоинспекторите е показала, че по-голямата част от инертните материали са добивани от госки територии, което е нарушение на закона. Установено е още, че никога за терена край село Лясковец не е издавано разрешение за добив на инертни материали.

„От имота, който е нарушен, около 3,5 дка е горска територитя, а 981 кв. м е общинска земя – пасища. В регионалната инспекция няма данни за провеждане на процедура във времето и отдаване от Министерството на енергетика на концесионен договор за кариера за това място. Ние сме изпратили всички документи от проверката по компетентност до Министерство на енергетиката, до Община Стамболово, както и до Горското стопанство“, посочи още инж. Атанасова.

Проверката на екоинспекцията е показала още, че по-голяма част от добива на инертни материали е извършван преди повече от 10 години. „Вижда се от картата по Натура 2000, че изземването се е случило в периода между 2006 и 2011 година. Има съвсем малки пресни следи, които се вижда, че инертни материали са изземвани и в близката година. Става въпрос за площ от порядъка на 500 кв.м“, каза още директорът на екоинспекцията.

Сигнал за незаконната кариера е бил изпратен и до РДНСК – Хасково. От там също ще извършват проверка през следващата седмица.