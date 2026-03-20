Препълнени джамии в Хасково за Рамазан Байрам: Празник на опрощението и толерантността

Хасково посрещна един от най-големите мюсюлмански празници — Рамазан Байрам, с препълнени джамии и послания за мир. Стотици вярващи от областния град се събраха още в ранните часове на деня за празничната молитва (байрамски намаз), бележеща края на свещения месец Рамазан.

Двете джамии в центъра на града — „Чарши джамия“ и „Ески джамия“, се оказаха тесни, за да поберат всички желаещи. Множество вярващи се молиха и в пространството пред джамиите. Службата бе водена от районния мюфтия Ерхан Реджеб и имама Мюмюн Рамадан, които призоваха към смирение, благоденствие и разбирателство.

След приключване на молитвата бе спазена и най-важната традиция на празника: искане на прошка – младите целунаха ръка на по-възрастните си роднини, търсейки опрощение. Вярващите дадоха „садака“ (милостиня) за подкрепа на нуждаещите се.

За поредна година Хасково се утвърди като символ на етническия мир. По традиция, след празничната служба, отец Никола и мюфтията Ерхан Реджеб се събраха на „Кафе на толерантността“. Тази среща е емблематична за региона и демонстрира добросъседските отношения между християнската и мюсюлманската общност в града.

Рамазан Байрам, известен още като Шекер Байрам, продължава три дни. Той поставя финала на 30-дневния строг пост, по време на който вярващите се въздържат от храна и напитки от изгрев до залез слънце.

Празникът е време за духовно пречистване, благодарност и благотворителност. На трапезата задължително присъстват сладки изкушения — баклава, реване и бонбони, откъдето идва и популярното му име. Първият ден се прекарва в тесен семеен кръг, а в следващите се посещават роднини и съседи.