Препълнени джамии в Хасково за Рамазан Байрам: Празник на опрощението и толерантността

    Хасково посрещна един от най-големите мюсюлмански празници — Рамазан Байрам, с препълнени джамии и послания за мир. Стотици вярващи от областния град се събраха още в ранните часове на деня за празничната молитва (байрамски намаз), бележеща края на свещения месец Рамазан.

    Двете джамии в центъра на града — „Чарши джамия“ и „Ески джамия“, се оказаха тесни, за да поберат всички желаещи. Множество вярващи се молиха и в пространството пред джамиите. Службата бе водена от районния мюфтия Ерхан Реджеб и имама Мюмюн Рамадан, които призоваха към смирение, благоденствие и разбирателство.

    След приключване на молитвата бе спазена и най-важната традиция на празника: искане на прошка – младите целунаха ръка на по-възрастните си роднини, търсейки опрощение. Вярващите дадоха „садака“ (милостиня) за подкрепа на нуждаещите се.

    За поредна година Хасково се утвърди като символ на етническия мир. По традиция, след празничната служба, отец Никола и мюфтията Ерхан Реджеб се събраха на „Кафе на толерантността“. Тази среща е емблематична за региона и демонстрира добросъседските отношения между християнската и мюсюлманската общност в града.

    Рамазан Байрам, известен още като Шекер Байрам, продължава три дни. Той поставя финала на 30-дневния строг пост, по време на който вярващите се въздържат от храна и напитки от изгрев до залез слънце.

    Празникът е време за духовно пречистване, благодарност и благотворителност. На трапезата задължително присъстват сладки изкушения — баклава, реване и бонбони, откъдето идва и популярното му име. Първият ден се прекарва в тесен семеен кръг, а в следващите се посещават роднини и съседи.

    Източник: Haskovo.NET

    Още новини от Хасково

    Хванаха 18-годишен за кражба на инструменти от мазе
    Хванаха 18-годишен за кражба на инструменти от мазе
    преди 27 минути
    Пожар изпепели автоморга в хасковския квартал „Болярово“
    Пожар изпепели автоморга в хасковския квартал „Болярово“
    преди 1 час
    Умерен вятър, облаци и вероятност за валежи в първия ден на пролетта
    Умерен вятър, облаци и вероятност за валежи в първия ден на пролетта
    преди 1 час
    „Светлината на нощна“ – пътешествие на три поколения фотографи, които снимат Хасково със сърцата си
    „Светлината на нощна“ – пътешествие на три поколения фотографи, които снимат Хасково със сърцата си
    преди 13 часа
    Децата в големите градове са отглеждани като началници вкъщи – как това променя училището?
    Децата в големите градове са отглеждани като началници вкъщи – как това променя училището?
    преди 16 часа
    Хандбал и футбол през почивните дни в Хасково
    Хандбал и футбол през почивните дни в Хасково
    Пожар изпепели автоморга в хасковския квартал „Болярово“
    Хванаха 18-годишен за кражба на инструменти от мазе

