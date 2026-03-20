Пожар изпепели автоморга в хасковския квартал „Болярово“

    Среднощен пожар избухна в автоморга в хасковския квартал „Болярово“. Сигнал за инцидента е бил подаден на спешния телефон в 00:09 часа на 20.03.2026 г., съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

    На място са били изпратени 6 противопожарни автомобила за потушаване на пламъците. Пристигналите на място спасителни екипи установили, че гори хале на голяма площ. Пожарът е обхванал цялото хале и автомобили и гуми, които се намират извън самото хале.

    Пожарът е локализиран. Около 8 часа тази сутрин на място имаше три противопожарни екипа, които продължаваха да обливат с вода димящите автомобили. 

    На място имаше представители на автоморгата, но те отказаха да коментират случилото се. 

    От Областната дирекция на МВР – Хасково уточниха, че вследствие на пожара са изгорели 4 автомобила, паркирани на двора в обекта, собственост на 54-годишен хасковлия. Пожарът се е разраснал и е обхванал две халета, навес и покривна конструкция от термопанели с обща квадратура около 450 кв.м. Образувано е досъдебно производство. Работата по случая продължава.

    Източник: Haskovo.NET

      Лу
      Лудият Макс
      5 0
      09:03, 20 мар 2026
      Тия са майстори на връщане на километражи и други хватки при колите втора употреба, а и продаваха скъпо частите втора употреба, обаче господ ги гледа и вижда всичко .
    Хванаха 18-годишен за кражба на инструменти от мазе
