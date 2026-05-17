Кола изгоря в Хасково

Микробус пламна вчера вечерта малко преди 21 часа пред блок 19 в хасковския квартал "Бадема".

Сигнал за пожара е подаден на тел. 112 от живеещи в района.

Огънят е тръгнал от предната лява гума. Работи се по версията за умишлен палеж.

Предната част на превозното средство е изгоряла до основи. Служители на криминална полиция - Хасково разследват случая.

Бусът е собственост на 49-годишен мъж от Хасково, който го е закупил наскоро от Пловдив. Причините за пожара се изясняват. Образувано е досъдебно производство.