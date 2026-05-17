Баскетболистите на „Хасково“ са на финал в „А“ група

Баскетболният „Хасково“ е на финал в „А“ група. Шампионът на регион „Запад“ успя да победи „Сливен баскет“ в полуфинала на решителния турнир за титлата. 

Състезателите на треньора Янко Желев изиграха перфектен мач. 

Двубоят започна равностойно и след 10 минути игра резултатът бе 21:20 в полза на „Сливен баскет“. Интригата се запази и във втората десетка, а след тройка на Георги Бързаков в последната секунда преди паузата „Хасково“ поведе с 46:38 точки.

В третата десетка хасковлии се разиграха и дръпнаха в резултата с 23 точки. Силна игра на „Сливен баскет“ в последните минути, обаче стопи пасива до само 10 пункта.

„Хасково“ сякаш бе запазил голяма част от силите си за последната част и след отлична игра стигна до победата с 91:63 точки.

В мача за титлата ще има повторение на финала от регион „Запад“. „Хасково“ ще играе с „Видабаскет“, който на полуфинала победи „Вълци“ (Разград) със 118:95 т.

Финалът е днес във Велико Търново.

Източник: Haskovo.NET

