„Хасково“ срещу „Политехника“ в баскетболните плейофи

Стана ясен първият съперник на „Хасково“ в плейофната фаза на баскетболния шампионат. Тимът на Янко Желев ще се изправи срещу „Политехника“. Хасковлии ще стартират от втори кръг на тази фаза в първенството. 

В редовния сезон отборът ни завърши на второ място с 28 точки, а „Политехника“ на третата позиция с два пункта по-малко. 

До този момент двата тима се срещнаха четири пъти помежду си. „Хасково“ спечели три от мачовете и загуби в една от срещите.

Първият плейоф е на 5 април от 17:00 часа в Хасково. Реваншът е на 26 април в Дупница. От щаба на „Хасково“ призоваха своята публика за подкрепа в полуфиналния сблъсък. 

В първи кръг от плейофите дубълът на „Левски“ излиза срещу „Чавдар“ (Троян). Победителят в това съперничество ще се изправи срещу „Видабаскет“. 

Културни събития през април в Хасково
Откриха контрабандни пистолет, патрони и цигари в пътнически бус
350 деца са обхванати от съвместната работа на институциите в борбата с преждевременното отпадане от училищата
Хасковлията Георги Силвестров ще участва в международно състезание по бръснарство
Цветни и пъстри абитуриенти вече огласят Хасково
Първокласници четоха и се забавляваха с „Приключенията на Пин“ и авторката Вера Накова в Хасково
