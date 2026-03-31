Облачно, с възможни превалявания от дъжд

Времето над цялата Хасковска област днес ще бъде облачно, с вероятност от продължителни валежи от дъжд следобед около 40 на сто. Кратки превалявания са възможни през целия ден в региона. Градусите ще бъдат между 7 и 15.

В сряда сутринта над страната валежите отново временно ще спрат, но ще се задържи облачно. След обяд от юг ще завали дъжд, в планините над 1200 m – сняг. Ще духа слаб до умерен източен вятър.

През нощта срещу четвъртък валежите ще обхванат цялата страна, значителни по количество ще са в Южна България и планинските райони.

Вятърът ще се ориентира от северозапад, с него ще проникне малко по-студен въздух и в по-ниските планински райони – над около 700-800 m дъждът ще се примесва или ще преминава в сняг. В четвъртък след обяд валежите ще отслабнат, в много райони и ще спират. Минималните температури ще бъдат между 3° и 8°, а максималните – между 10° и 15°, по-ниски във високите полета в Западна България и Предбалкана.