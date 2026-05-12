Слънчево, жълт код за бури и валежи привечер

През деня над Хасковска област ще бъде предимно слънчево, но привечер се очаква интензивен валеж. На места ще има гръмотевични бури. Не са изключени и градушки. За целия регион е обявен жълт кад за опасно време след 18 часа.

През нощта срещу сряда вятърът ще се ориентира от северозапад, ще се усили и с него ще нахлува студен въздух. През деня ще е ветровито с променлива, често значителна облачност. На места, главно в източните и планинските райони ще превали краткотраен дъжд.

Температурите ще се понижат и минималните ще бъдат между 7° и 12°, а максималните – между 15° и 20°. В четвъртък вятърът ще отслабне и ще се ориентира от североизток. Облачността ще се задържи по-често значителна. Краткотрайни валежи ще има на места, главно в Южна България.