Хасково инвестира в идеи: Нова програма предлага финансиране до 20 000 евро за предприемачи

Зала „Хасково“ се превърна в център на иновациите и предприемаческия дух, където официално бе даден старт на амбициозната инициатива CARE-GET – програма, насочена към подкрепа на местни стартъпи и хора с идеи.

Събитието събра представители на бизнеса, институциите и активни млади хора, които търсят път за реализация на своите проекти в региона. Кметът на община Хасково Станислав Дечев откри форума с послание за стабилност и развитие, подчертавайки, че общината създава реална среда, в която добрите идеи могат да се превърнат в работещ бизнес. По думите му това е шанс за региона не само да задържи младите таланти, но и да ги превърне в двигател на местната икономика.

Основният фокус на програмата е практическата подготовка, която превежда участниците през всички етапи от иновативната хрумка до пазарната реализация. Георги Табаков от Българския икономически форум разясни образователния компонент, като посочи, че участниците ще придобият ключови умения за дефиниране на пазарен проблем и изграждане на устойчиви бизнес модели. „Целта ни е да превърнем идеята в реален проект чрез дигитална трансформация и ИКТ решения,“ сподели Табаков по време на своята презентация.

Важността на индивидуалния подход бе изтъкната от Петко Груев от IT компания, който представи Менторската програма. Той акцентира върху това, че работата с опитни експерти ще помогне на общо 30 участници да решат реални бизнес предизвикателства и да се подготвят успешно за бъдещо финансиране.

За проектите в сферата на здравеопазването, медицината и грижата е предвиден специализиран път чрез Акселераторската програма. Доц. д-р Таня Паскалева от Тракийския университет обясни, че този сегмент е от критично значение за социалното развитие на Хасково и ще осигури на екипите необходимата експертиза за развитие в тази специфична ниша.

Кулминацията на програмата CARE-GET е финансовият стимул, който очаква най-добрите концепции. Валентин Спенджаров от Община Хасково представи конкретните параметри на безвъзмездната помощ, като обяви, че одобрените проекти в Менторската програма ще получат по 7 500 евро, докато финалистите в Акселератора могат да разчитат на подкрепа в размер на 20 000 евро. Този ресурс е ключов за преодоляване на първоначалните бариери пред стартиращите компании.

С официалното отваряне на кампанията за набиране на участници, Хасково прави решителна крачка към превръщането си в модерен бизнес център, предлагайки на своите граждани не просто обучение, а реален капитал за бъдещето.