ОИЦ Хасково отпразнува 15 г. с обиколка на STEM центрове и пътуване с електробус

    Областен информационен център Хасково отбеляза 15 години от създаването си по нестандартен начин, съобщиха от Община Хасково.

    „Вместо торта и приветствия, ние решихме да покажем на младите хора от Хасково реални примери за изпълнени проекти по европейски програми“, съобщиха от ОИЦ Хасково. С групи ученици от ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“, СУ „Васил Левски“, ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ и ПГДС „Цар Иван Асен II“, експертите от ОИЦ разгледаха новите STEM центрове в учебните заведения. „Ръководствата и учениците демонстрираха възможностите на своите иновативни кабинети. Експериментите и нагледните материали приковаха любопитството на децата. Всеки кабинет се оказа различен и се отличава със своите възможности за съвременно обучение, подход и оригиналност“, разказват от ОИЦ Хасково.

    Пътуването между училищата се осъществи с електробус, закупен по европейски проект на Община Хасково по Програма „Околна среда“ 2014-2020. Учениците и учителите научиха повече за целите и дейността на информационния център в Хасково и мрежата от ОИЦ в България.

    „Благодарим на директорите, учителите и учениците за участието и организацията на 15-ти рожден ден, за тяхната отдаденост и ползотворното им партньорство! Благодарим и на Община Хасково и ОП „Тролейбусен транспорт“ за възможността да пътуваме с новите и екологично чисти автобуси! Нека си пожелаем още дълги години заедно да работим за това нашите населени места, училища, институции и цялото общество да се радваме на нови и полезни за всички резултати от оползотворяването на европейските фондове“, казват още от Областен информационен център Хасково.

    Източник: Haskovo.NET

    РИОСВ – Хасково кани доброволци да снимат природата в Маджарово за европейска кампания
