Божидар Саръбоюков с трето място на Диамантената лига в Сямън

Божидар Саръбоюков записа второ участие на турнир от Диамантената лига и за втори път се класира в призовата тройка. Преди седмица световният бронзов медалист в скока на дължина завърши на второ място в Шанхай, днес пък се нареди на трета позиция в Сямън. 

Възпитаникът на Димитър Карамфилов завърши с резултат от 8.29 метра. Постижението бе в първия му опит. Победата извоюва носителят на всички възможни титли в леката атлетика Милтиадис Тентоглу, който спечели надпреварата в Китай с нов рекорд на турнира от 8.46 м. Втори завърши световният шампион от Доха 2019 Таджей Гейл, който в петия си опит постигна 8.32 м. Матиа Фурлани този път бе четвърти с 8.28 м., след като получи контузия. 

Това лято на Саръбоюков му предстои участие на още четири турнира от Диамантената лига.

Източник: Haskovo.NET

