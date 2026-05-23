Стотици се качиха на туристически влак за приключение в Източни Родопи

Близо 200 души отпътуваха със специалният влак с организирана туристическа програма в Източните Родопи с маршрут от гара Димитровград до гара Момчилград

Предвидени са спирки по маршрута, които ще предоставят възможност на пътуващите да се насладят на красивите пейзажи по крайбрежието на язовир Студен кладенец и долината на река Върбица в Източните Родопи, достъпни единствено с влак или пеша. БДЖ за първи път предоставя организирано такава възможност за любителите на туристическите обиколки сред природата с цел популяризиране на местните забележителности.

Композицията ще бъде съставена от дизелов локомотив, три купейни вагона, като всяко купе ще бъде тематично обвързано с конкретен туристически обект от региона и обозначено чрез специално изработени стикери с наименованието на съответната забележителност, както и вагон-бистро, където всички във влака ще могат да се освежат с напитки и храни.

Специалният туристически влак потегли днес от гара Димитровград в 11:40 ч. и по време на пътуването са предвидени спирания за кратки разходки и фотопаузи на спирка Средна Арда, която е разположена в красива местност, непосредствено до язовир Студен кладенец, както и на спирка Момина скала, в близост до най-дългия пешеходен въжен мост, единствената връзка между двата бряга със село Лисиците.

Всеки един от присъстващите ще има ексклузивната възможност да направи своите уникални кадри от пътуването с влак по живописния маршрут и да участва в стартиращия с това пътуване конкурс за достъпните с влак туристически дестинации в България.

В гара Момчилград композицията ще пристигне в 14:45 ч., където от местната община ще се погрижат с приятни изненади за своите гости и след близо двучасов престой ще тръгне в обратна посока в 16:30 ч. Влакът ще пристигне в гара Димитровград в 19:22 ч. Желаещите да пътуват с този влак могат да изберат сами своя маршрут, като имат възможност да започнат или приключат своето пътуване от или до гара Хасково, от или до гара Кърджали, както и до крайната си точка в гара Момчилград. Също така любителите на дългите разходки сред природата могат да изберат някоя от спирките по маршрута на композицията за своята крайна точка и да се качат от същата или друга гара или спирка във влака на връщане. Независимо от индивидуалния избор за начална или крайна гара, цената на билета не се променя и се издава за пълния маршрут от Димитровград до Момчилград и в обратната посока.

За всеки, закупил билет за пътуване със специалния влак, ще има удобна възможност за придвижване от различни точки на страната с редовни композиции от Пловдив до Димитровград, както и в обратното направление от Димитровград до Пловдив след приключване на туристическата разходка.

Благодарение на Община Димитровград, притежателите на билет за влака ще могат да посетят музейният ретро апартамент в близост до гарата, в който е пресъздаден социалистическия бит от 50-те и 60-те години на миналия век, както и Дом-музей "Пеньо Пенев.

Цената на двупосочния билет е 30,00 евро (58,67 лв.) за възрастни с включено запазено място в двете посоки. Децата до 3-годишна възраст ще пътуват безплатно без да ползват отделно седящо място, а цената на билета за деца от 3 до 7-годишна възраст е 22,00 евро (43,03 лв.), като при закупуване на билети е необходим документ, удостоверяващ тяхната възраст.

От БДЖ пускат и допълнителна композиция, която ще пътува утре поради големия интерес. Пътуването на 24 май също ще предложи невероятно изживяване.