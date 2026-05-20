Хванаха 11 преписвачи с „бръмбари“ на матурата по БЕЛ

11 преписвачи, „въоръжени“ със слушалки, са заловени на матурата по БЕЛ в Хасково, съобщиха от РУО-Хасково. Всички те са разкрити в Езиковата гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“. Преписвачите са от различни училища в Хасково. По зрелостниците имало скрити слушалки, по които им са диктувани верните отговори. 

Работите на всички хванати са анулирани. Те ще могат да се явят на лятната изпитна сесия през август. Измамниците са хванати с помощта на видеонаблюдението в гимназията и бдителността на квесторите. За случая е уведомено Министерството на образованието и науката.

Това е рекорд за заловени преписвачи, след като в последните години бяха залавяни по един-двама некоректни зрелостници.

Както вече писахме, 67 зрелостници „проспаха“ матурата по БЕЛ и не се явиха. Втората матура е по свободно избираем предмет и е насрочена за петък, 22 май.

Съкровище от старинни монети и накити хванаха на границата с Турция
