ОФК „Хасково“ с победа в последното си домакинство за сезона. Бой над съдия прекъсна за кратко мача

В среща от предпоследния 37-ми кръг на Трета Югоизточна лига ОФК „Хасково“ домакинства на „Родопа“ (Смолян). И двата отбора отдавна не се бореха за нищо, след като си бяха осигурили оставането в групата, а и нямаше как са се борят за челната позиция.

Двубоя започна по-добре за домакините. При една от атаките на хасковлии Християн Василев стреля опасно, топката се удари в напречната греда и падна зад вратаря на гостите Георги Милев. Страничният съдия имаше най-добра видимост и посочи, че коженото кълбо е минало голлинията. Милев обаче не бе на това мнение и скочи да се саморазправя със съдията. Последваха удари. В последствие главният съдия Димитър Жеков вдигна червен картон и изгони вратаря на „Родопа“ от игра. Попадението бе признато и „Хасково“ поведе с 1:0.

След почивката домакините стигнаха до втори гол. За 2:0 се разписа Беркай Халил. В 86-та минута Християн Василев оформи крайното 3:0 с второто си попадение в мача. Така „Хасково“ записа успех в последното си домакинство за сезона.

В последния кръг тимът на Живко Желев гостува на „Левски“ (Карлово).