ОФК „Хасково“ с нулево равенство срещу лидера. Спорни отсъждания белязаха мача

В мач от 24-ти кръг на Трета Югоизточна лига ОФК „Хасково“ посрещна лидера в класирането „Несебър“. Очакванията бяха за сравнително лесен двубой за гостите. Срещата обаче не започна по този начин. Получи се сравнително скучно първо полувреме. Най-интересната ситуация бе пред вратата на гостите. Краси Илиев стреля от пряк свободен удар, но стражът на „Несебър“ Мартин Шейтанов се намеси и изби в корнер.

До почивката преобладаваха единоборствата. Отборите се оттеглиха при нулево равенство.

На почивката от ръководството на „Несебър“ размениха реплики със съдиите. Явно това повлия и през второто полувреме имаше моменти, в които съдията свири доста спорни отсъждания в полза на гостите.

Въпреки това след час игра хасковлии стигнаха до чисто положение. Юлий Шекеров напредна и подаде на Владислав Узунов, който стреля опасно, но топката премина покрай вратата. Десетина минути по-късно Юлий Шекеров се пребори и излизаше сам срещу Шейтанов, но главния съдия отсъди нарушение в атака, което вбеси публиката.

В продължението стражът на „Хасково“ Георги Милев направи важно спасяване. В крайна сметка срещата завърши при резултат 0: 0.

В следващия кръг ОФК „Хасково“ гостува на „Марица“ (Пловдив).