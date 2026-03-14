ОФК „Хасково“ с нулево равенство срещу лидера. Спорни отсъждания белязаха мача

    В мач от 24-ти кръг на Трета Югоизточна лига ОФК „Хасково“ посрещна лидера в класирането „Несебър“. Очакванията бяха за сравнително лесен двубой за гостите. Срещата обаче не започна по този начин. Получи се сравнително скучно първо полувреме. Най-интересната ситуация бе пред вратата на гостите. Краси Илиев стреля от пряк свободен удар, но стражът на „Несебър“ Мартин Шейтанов се намеси и изби в корнер.  

    До почивката преобладаваха единоборствата. Отборите се оттеглиха при нулево равенство.  

    На почивката от ръководството на „Несебър“ размениха реплики със съдиите. Явно това повлия и през второто полувреме имаше моменти, в които съдията свири доста спорни отсъждания в полза на гостите.  

    Въпреки това след час игра хасковлии стигнаха до чисто положение. Юлий Шекеров напредна и подаде на Владислав Узунов, който стреля опасно, но топката премина покрай вратата. Десетина минути по-късно Юлий Шекеров се пребори и излизаше сам срещу Шейтанов, но главния съдия отсъди нарушение в атака, което вбеси публиката.  

    В продължението стражът на „Хасково“ Георги Милев направи важно спасяване. В крайна сметка срещата завърши при резултат 0: 0.

    В следващия кръг ОФК „Хасково“ гостува на „Марица“ (Пловдив).  

    Източник: Haskovo.NET

    Още новини от Спорт

    Теодор Караколев е шампион на България по джудо
    Теодор Караколев е шампион на България по джудо
    преди 16 минути
    Младите надежди на хасковския баскетбол с две победи
    Младите надежди на хасковския баскетбол с две победи
    преди 35 минути
    Водачът на ГЕРБ-СДС Делян Добрев: Битката за Хасково ще бъде оспорвана
    Водачът на ГЕРБ-СДС Делян Добрев: Битката за Хасково ще бъде оспорвана
    преди 1 час
    Математика, роботи и 3D технологии в ОУ „Св. Иван Рилски“ – Хасково по повод Деня на числото π
    Математика, роботи и 3D технологии в ОУ „Св. Иван Рилски“ – Хасково по повод Деня на числото π
    преди 4 часа
    СУ „Св. Паисий Хилендарски“ с Ден на отворените врати за бъдещи първокласници
    СУ „Св. Паисий Хилендарски“ с Ден на отворените врати за бъдещи първокласници
    преди 4 часа
    Библиотека за семена учредиха в село Книжовник
    Библиотека за семена учредиха в село Книжовник
    преди 5 часа

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Музика – Miley Cyrus - End of the World

    Случаен виц

    „Непокорна България“ регистрира листата си в Хасково, Смиляна Нитова е водач
    Много ученици се включиха в похода за 796 г. от славната победа при Клокотница

    Няма нищо по-измамно от очевидния факт - Артър Конан Дойл

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Кокосови сладки с канела
    Кокосови сладки с канела

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

