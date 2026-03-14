„Непокорна България“ регистрира листата си в Хасково, Смиляна Нитова е водач

    ПП НД „Непокорна България“ на Корнелия Нинова регистрира листа със 7 кандидати за народни представители в 29-и многомандатен избирателен район – Хасково за парламентарните избори на 19 април.

    Водач на листата в областния град е юристът Смиляна Нитова. В списъка са двама юристи, двама лекари, инженери и музикален педагог.

    „Съчетаваме опита с енергията на младите хора. Всеки един от тях е професионално подготвен, обществено разпознаваем и смятаме, че ще постигнем добър успех“, каза Смиляна Нитова на излизане от Районната избирателна комисия – Хасково.

    „Ако гражданите дадат своя вот за нас и „Непокорна България“ влезе в следващото 52-ро Народно събрание, ние ще се борим за реализиране на политиките, които сме определили в нашата програма“, допълни юристката.

    Листа на ПП НД „Непокорна България“ 

    1. Смиляна Николова Нитова-Кръстева

    2. Ренета Славчева Грозева-Кисьова

    3. Димитър Атанасов Иванов

    4. Мария Милчева Александрова

    5. Иван Тошков Владов

    6. Величка Михайлова Филчева

    7. Тончо Даниелов Петров

    Източник: Haskovo.NET

    СУ „Св. Паисий Хилендарски“ с Ден на отворените врати за бъдещи първокласници
    СУ „Св. Паисий Хилендарски“ с Ден на отворените врати за бъдещи първокласници
    Библиотека за семена учредиха в село Книжовник
    Много ученици се включиха в похода за 796 г. от славната победа при Клокотница
    Представят 5 скулптурни инсталации от тополи край реката в Хасково
    Над 300 ученици участват във Второ математическо състезание „Млад математик на Хасково“
    Превръща ли се Хасково от град на търговците в град на услугите?
