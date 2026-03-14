„Непокорна България“ регистрира листата си в Хасково, Смиляна Нитова е водач

ПП НД „Непокорна България“ на Корнелия Нинова регистрира листа със 7 кандидати за народни представители в 29-и многомандатен избирателен район – Хасково за парламентарните избори на 19 април.

Водач на листата в областния град е юристът Смиляна Нитова. В списъка са двама юристи, двама лекари, инженери и музикален педагог.

„Съчетаваме опита с енергията на младите хора. Всеки един от тях е професионално подготвен, обществено разпознаваем и смятаме, че ще постигнем добър успех“, каза Смиляна Нитова на излизане от Районната избирателна комисия – Хасково.

„Ако гражданите дадат своя вот за нас и „Непокорна България“ влезе в следващото 52-ро Народно събрание, ние ще се борим за реализиране на политиките, които сме определили в нашата програма“, допълни юристката.

Листа на ПП НД „Непокорна България“

1. Смиляна Николова Нитова-Кръстева

2. Ренета Славчева Грозева-Кисьова

3. Димитър Атанасов Иванов

4. Мария Милчева Александрова

5. Иван Тошков Владов

6. Величка Михайлова Филчева

7. Тончо Даниелов Петров