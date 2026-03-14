„Непокорна България“ регистрира листата си в Хасково, Смиляна Нитова е водач

ПП НД „Непокорна България“ на Корнелия Нинова регистрира листа със 7 кандидати за народни представители в 29-и многомандатен избирателен район – Хасково за парламентарните избори на 19 април.
Водач на листата в областния град е юристът Смиляна Нитова. В списъка са двама юристи, двама лекари, инженери и музикален педагог.
„Съчетаваме опита с енергията на младите хора. Всеки един от тях е професионално подготвен, обществено разпознаваем и смятаме, че ще постигнем добър успех“, каза Смиляна Нитова на излизане от Районната избирателна комисия – Хасково.
„Ако гражданите дадат своя вот за нас и „Непокорна България“ влезе в следващото 52-ро Народно събрание, ние ще се борим за реализиране на политиките, които сме определили в нашата програма“, допълни юристката.
Листа на ПП НД „Непокорна България“
1. Смиляна Николова Нитова-Кръстева
2. Ренета Славчева Грозева-Кисьова
3. Димитър Атанасов Иванов
4. Мария Милчева Александрова
5. Иван Тошков Владов
6. Величка Михайлова Филчева
7. Тончо Даниелов Петров