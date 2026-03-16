ДПС ще се бори за поне три мандата в Хасково, заяви водачът на листата Мехмед Атаман

Кандидати за народни представители от ДПС внесоха днес документи за регистрация на листата в РИК – Хасково.

Водач за 29-и многомандатен избирателен район – Хасково е областният председател на партията Мехмед Атаман. Втори е бившият депутат Станислав Анастасов. Трети е народният представител Ербил Халим. Изненада в листата е кметът на община Черноочене Айджан Ахмед, област Кърджали. Следват хора, доказали се в местната и изпълнителната власт, казаха от политическата партия. В списъка е и бившият кметски наместник на хасковския квартал „Република“ Огнян Шекеров, който бе уволнен дисциплинарно от Община Хасково след като той и синът му налетяха на журналисти в деня на изборите за народни представители на 27 октомври 2024 г.

„С пълна мобилизация тръгваме към изборите. ДПС има самочувствието да има най-малко трима народни представители в 52-рото Народно събрание. Искаме да правим позитивна кампания“, каза Мехмед Атаман.

Той коментира, че за предстоящите избори няма нови листи от политическите формации, тъй като хората в тях са познати от предходни кампании.

„Нашата мисия е да помагаме на хората. Всеки ден сме до хората“, каза Станислав Анастасов.

