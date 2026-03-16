ДПС ще се бори за поне три мандата в Хасково, заяви водачът на листата Мехмед Атаман

    Кандидати за народни представители от ДПС внесоха днес документи за регистрация на листата в РИК – Хасково.

    Водач за 29-и многомандатен избирателен район – Хасково е областният председател на партията Мехмед Атаман. Втори е бившият депутат Станислав Анастасов. Трети е народният представител Ербил Халим. Изненада в листата е кметът на община Черноочене Айджан Ахмед, област Кърджали. Следват хора, доказали се в местната и изпълнителната власт, казаха от политическата партия. В списъка е и бившият кметски наместник на хасковския квартал „Република“ Огнян Шекеров, който бе уволнен дисциплинарно от Община Хасково след като той и синът му налетяха на журналисти в деня на изборите за народни представители на 27 октомври 2024 г.

    „С пълна мобилизация тръгваме към изборите. ДПС има самочувствието да има най-малко трима народни представители в 52-рото Народно събрание. Искаме да правим позитивна кампания“, каза Мехмед Атаман.

    Той коментира, че за предстоящите избори няма нови листи от политическите формации, тъй като хората в тях са познати от предходни кампании.

    „Нашата мисия е да помагаме на хората. Всеки ден сме до хората“, каза Станислав Анастасов.

    Листа на ПП „Движение за права и свободи“:

    1.  Мехмед Юмер Атаман
    2. Станислав Димитров Анастасов
    3. Ербил Халим Халим
    4. Мехмед Лятиф Шакир
    5. Йозджан Расим Мехмед
    6. Гюнер Гюнай Зейнал
    7. Сание Рамадан Иса
    8. Емин Мюмюн Емин
    9. Пламен Тихомиров Пейков
    10. Гюнай Адем Юсуф
    11. Сунаи Мустафов Алиев
    12. Мюмюн Динчер Али
    13. Шериф Ариф Шериф
    14. Банко Димитров Банков
    15. Огнян Юлиев Шекеров
    16. Айджан Юсеин Ахмед
    Източник: Haskovo.NET

