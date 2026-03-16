„Величие“ ще се бори за честни избори в Хасково

8 са кандидатите за народни представители от ПП „Величие“ в 29 МИР – Хасково. Водач е хасковлията Христо Петров, който днес внесе документи за регистрация в РИК-Хасково.

„В листата са хора, които от самото начало са с нас в партията. На второ място е юристът Ивелина Иванова – секретар на местната структура. На трето място е счетоводителят Елена Петрова, която е член на партията.

„Всеки има равни шансове, ако са честни изборите. Ние ще направим така, че ще се опитаме наистина да ги опазим честни изборите и съответно хората ще преценят дали заслужаваме да имаме народен представител“, каза Христо Петров, излизайки от РИК-Хасково.