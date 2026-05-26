Арестуваха четирима мъже за притежание на дрога

Четирима мъже са заловени за притежание на дрога в региона, съобщават от МВР. С метамфетамин е задържан 24-годишен мъж в Любимец. В петък криминалисти са извършили проверка в дома му на улица „Шар планина“.

В къщата са открили 12,2 грама бяло кристално вещество. Полевия нарко тест е потвърдил, че дрогата е метамфетамин.

Същия ден в Хасково е заловено 19-годишно момче, държало в себе си грам кристал за пушене.

На 24-ти в Димитровград при проверки са хванати двама, държали дрога. 30-годишен с 1,5 грама марихуана и 31-годишен със саморъчно свита цигара с тегло 2 грама.