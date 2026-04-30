Откриха буркан с канабис в кола с фалшиви номера

В димитровградското село Злато поле, полицаи са спрели за проверка лек автомобил „Опел“ с водач 22-годишен жител на старозагорското село Бащино, съобщават от МВР.

От направената справка се изяснило, че колата е с поставени регистрационни табели, отговарящи на друго МПС, а водачът управлява с отнето свидетелство за правоуправление в срок на административно наказание.

В колата е открит и буркан със суха зелена листна маса с тегло 5 грама, реагираща на канабис при полеви нарко тест. При използване на техническо средство е установена употреба на канабис от шофьора на колата. Мярката му на задържане е до 24 часа.